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Kapolri Gelar Sertijab Pejabat Polri, Berikut Daftar Lengkapnya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |16:31 WIB
Kapolri Gelar Sertijab Pejabat Polri, Berikut Daftar Lengkapnya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Gelar Sertijab Pejabat Polri (foto: dok ist)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat di lingkungan Polri. Kegiatan itu digelar di Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (2/9/2026).

Serah terima jabatan tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis, baik di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan. Berdasarkan daftar pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan, sejumlah posisi mengalami pergantian sebagai bagian dari dinamika organisasi Polri.

Beberapa jabatan yang diserahterimakan antara lain Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Kapolri), Kapolda Sulawesi Utara, Karopaminal Divpropam Polri, Asisten Sumber Daya Manusia (AS SDM) Kapolri, Koorsahli Kapolri, hingga sejumlah jabatan kewilayahan.

Dalam rotasi tersebut, Komjen Mohammad Fadil Imran menyerahkan jabatan Astamaops Kapolri dan memasuki masa pensiun. Posisi tersebut selanjutnya diisi Irjen Roycke Harry Langie yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulawesi Utara.

Sementara itu, jabatan Kapolda Sulawesi Utara selanjutnya diemban Brigjen Yudo Hermanto, yang sebelumnya menjabat Karopaminal Divpropam Polri.

Pergantian juga terjadi pada posisi AS SDM Kapolri. Irjen Anwar memasuki masa pensiun dan posisinya digantikan Irjen Jawari, yang sebelumnya menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

 

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