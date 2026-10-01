Profil Arrmanatha Nasir yang Dilantik Jadi Menteri Luar Negeri RI

JAKARTA — Arrmanatha Christiawan Nasir resmi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI menggantikan Sugiono. Tata, sapaan akrab Arrmanatha, resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri kabinet lainnya di Istana Negara pada Kamis (1/10/2026).

Arrmanatha adalah seorang diplomat yang telah lama berkarier di Kementerian Luar Negeri RI. Sepanjang kiprahnya bersama korps diplomatik Indonesia, Tata telah memegang berbagai jabatan dan bertugas di berbagai negara.

Sebelum dilantik sebagai Menteri Luar Negeri, pria kelahiran 30 Desember 1971 ini menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri di bawah kepemimpinan Menteri Sugiono. Pada periode 2021–2024, Arrmanatha menjabat sebagai Duta Besar RI untuk PBB di New York, dan sebelumnya sebagai Duta Besar RI untuk Prancis pada tahun 2019–2021.

Diplomat lulusan Universitas Buckingham ini juga pernah menjabat sebagai Juru Bicara Kementerian Luar Negeri pada 2014–2019 di bawah Menlu Retno Marsudi. Arrmanatha juga pernah menjalani sejumlah penempatan di pos luar negeri, termasuk di Perutusan Tetap RI (PTRI) di Jenewa, Swiss pada 2001–2005 dan Perutusan Tetap RI (PTRI) di New York pada 2008–2012.

(Rahman Asmardika)

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