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Arrmantha Nasir Dilantik Jadi Menteri Luar Negeri Gantikan Sugiono

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |15:10 WIB
Arrmantha Nasir Dilantik Jadi Menteri Luar Negeri Gantikan Sugiono
Arrmanatha Nasir dilantik bersama 10 menteri Kabinet di Istana Negara, 1 Oktober 2026.
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JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Arrmanatha Nasir menjadi Menteri Luar Negeri (Menlu) RI menggantikan Sugiono yang kini dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di jajaran Kabinet Merah Putih, Kamis (1/10/2026).

Pelantikan Arrmanatha Nasir berbarengan dengan pelantikan 10 menteri Kabinet Merah Putih lainnya yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada pukul 14.30 WIB.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian petikan sumpah yang dibacakan Prabowo dan diikuti oleh para menteri yang dilantik.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," tambahnya.

Sebelum dilantik menjadi Menlu RI, Arrmanatha Nasir menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri di Kabinet Merah Putih. Ia mengemban jabatan tersebut bersama Wamenlu Anis Matta dan Wamenlu Arif Havas Oegroseno.

Sementara itu, sebelum didapuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono pernah menjabat sebagai Menlu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, dan Wakil Ketua Umum Gerindra Bidang Kaderisasi dan Informasi Strategis.

(Rahman Asmardika)

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