Suyudi Ario Seto Resmi Jadi Kapolri, Sertijab Digelar Siang Ini

JAKARTA - Mabes Polri menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) Kapolri baru, Jenderal Suyudi Ario Seto dari Kapolri lama Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jumat (2/10/2026) siang.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan, rangkaian kegiatan tersebut akan dimulai pada pukul 14.00 WIB.

"Ya, acara akan dimulai di Lapangan Bhayangkara, dengan kegiatan upacara tradisi penyerahan panji-panji Polri dan farewell parade," kata Trunoyudo saat dihubungi.

Kemudian, kata Trunoyudo, kegiatan dilanjutkan pada pukul 15.00 WIB dengan acara pengantaran tugas Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Komjen Dedi Prasetyo.

"Lalu dilanjutkan dengan acara tradisi pelepasan," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyetujui Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam rangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).