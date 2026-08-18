Demo Memanas, Mahasiswa dan Polisi Saling Dorong di Jalur Transjakarta

Mahasiswa dan polisi saling dorong di jalur Transjakarta (Foto: Jonathan S/Okezone)

JAKARTA - Aksi unjuk rasa mahasiswa digelar di Jalan Jenderal Sudirman, tepat di depan gedung UOB, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Mahasiswa dan polisi sempat terlibat aksi saling dorong.

Berdasarkan pantauan di lokasi, aksi dorong-dorongan terlihat terjadi di jalur Transjakarta. Bentrok itu sempat terjadi saat sejumlah bus tertahan di jalur Transjakarta lantaran jalur tersebut tertutup oleh massa.

Saat itu, mahasiswa meminta agar sejumlah bus dibiarkan melintas ke arah Bundaran Hotel Indonesia (HI). Namun, petugas kepolisian terlihat mengadang mahasiswa untuk berjalan di depan bus.

Situasi yang memanas sempat membuat mahasiswa dan aparat kepolisian saling dorong. Mahasiswa yang meminta polisi untuk membubarkan massa di jalur Transjakarta tak langsung diamini oleh aparat kepolisian.

Sebaliknya, aparat kepolisian justru meminta mahasiswa untuk tidak berdiri di depan bus-bus yang hendak melintas. Dari pengeras suara, polisi meminta mahasiswa agar pengaturan lalu lintas diserahkan kepada aparat kepolisian.

"Biar kami yang mengatur lalu lintas," teriak polisi dari pengeras suara.

Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya keluar dari jalur Transjakarta. Selanjutnya, bus tersebut pun melintas sebelum mahasiswa kembali mengisi jalur Transjakarta.