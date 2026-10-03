Demo Pelajar Rusuh di Prancis: 730 Sekolah Terdampak, Guru Disiram Bensin hingga Dianiaya

PARIS - Demonstrasi berujung bentrok pecah di Prancis. Pada Jumat 2 Oktober 2026, siswa sekolah menengah Prancis menyalakan api dan melemparkan benda-benda ke arah polisi yang kemudian membalas dengan menembakkan gas air mata.

Para demonstran menuntut kondisi pendidikan yang lebih baik. Sementara pemerintah menyatakan, para siswa berusia belasan tahun yang belajar di sekolah menengah atas memiliki hak penuh untuk menyampaikan keluhan. Namun, pihaknya mengutuk kekerasan, seperti seorang polisi yang dikejar, ditendang, dan dipukuli oleh sekelompok pemuda.

Bahkan, di La Ciotat, Prancis selatan, seorang guru disiram bensin sebelum dianiaya dua orang, kata para pejabat, melansir AFP.

Di pihak lain, ada seorang pemuda yang terluka di Tours setelah kehilangan penglihatan pada mata kanannya, kata jaksa kota itu. Ia terluka pada Rabu 30 September ketika mahasiswa bentrok dengan polisi, kata prefektur setempat.

Gerakan yang dimulai di wilayah Paris pada September ini menyebar ke seluruh negeri. Kondisi tersebut membuat para siswa di sekolah menengah atas (lycees) memblokir akses ke gedung-gedung dan bentrok dengan polisi.

"Para siswa SMA mengharapkan langkah-langkah konkret dari pemerintah ini, dan sejauh ini kami belum menerimanya," kata Ryad Rani, kepala serikat siswa SMA USL.