Pramono Kaji Nasib Ganjil Genap di Jalan Gajah Mada-Kota Tua: Segera Saya Putuskan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera mengkaji kebijakan ganjil genap di Jakarta, khususnya ruas Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk hingga Kota Tua. Kajian dilakukan menyusul sejumlah masukan terkait dampak kebijakan tersebut di sejumlah ruas jalan.

"Untuk ganjil genap segera kita lakukan kajian. Memang bukan hanya di tempat yang tadi disampaikan, di Gajah Mada, Hayam Wuruk, sampai dengan Kota Tua, itu mereka merasakan dampak yang sudah cukup lama," kata Pramono kepada wartawan di Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (4/10/2026).

Menurut dia, hasil kajian tersebut akan menjadi dasar Pemprov DKI Jakarta dalam menentukan kelanjutan kebijakan ganjil genap.

"Untuk itu segera kami akan memutuskan mengenai apa kebijakan ganjil genap tersebut," ujarnya.