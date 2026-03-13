Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

MUI Minta Pemerintah Tertibkan Pengemis Eksploitasi Anak Jelang Lebaran

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |12:30 WIB
MUI Minta Pemerintah Tertibkan Pengemis Eksploitasi Anak Jelang Lebaran
Pengemis anak (foto: Okezone)
JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK), Siti Ma'rifah menyoroti maraknya pengemis musiman, yang kerap mengeksploitasi anak menjelang perayaan Idul Fitri 1447 H. Ia meminta pemerintah melakukan penertiban sekaligus mengambil langkah preventif terhadap fenomena tersebut.

"Selain melakukan langkah-langkah penertiban, juga perlu langkah-langkah preventif. Jadi secara mental bagaimana kita mengajarkan anak untuk menjadi orang yang tangannya di atas," kata Ma'rifah, Jumat (13/3/2026).

Ma'rifah mengaku prihatin karena anak-anak kerap dieksploitasi untuk menjadi pengemis musiman. Ia mendorong agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.

"Bukan hanya penertiban, melainkan juga pembinaan. Karena anak-anak ini dieksploitasi, bukan atas keinginan mereka sendiri. Nah, itulah yang harus dilakukan melalui pendekatan lintas sektoral," katanya.

Ia menekankan, bahwa mentalitas dan prinsip anak harus diajarkan untuk menjadi pemberi, bukan peminta. Untuk itu, Ma'rifah menilai semua pihak harus mengambil bagian dalam upaya pengentasan kemiskinan sebagai akar masalah munculnya pengemis musiman yang kerap mengeksploitasi anak.

"Kalau akar masalahnya tidak diselesaikan, maka hal ini akan terus terulang. Jadi baik mentalitasnya maupun akar masalah kemiskinannya harus sama-sama ditangani," pungkasnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pengemis Lebaran Pengemis Anak
