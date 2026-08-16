Fenomena El Nino, Pemprov DKI Minta Warga Beralih ke Transportasi Umum

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat lebih banyak menggunakan transportasi umum, untuk menekan polusi udara di Ibu Kota. Imbauan tersebut disampaikan di tengah kondisi El Nino dan musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga September.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, cuaca kering dan kemarau ekstrem masih berpotensi memengaruhi kondisi Jakarta dalam beberapa waktu ke depan. Karena itu, penggunaan angkutan umum dinilai dapat menjadi salah satu cara mengurangi emisi dari kendaraan pribadi.

“Sebagai informasi, El Nino ataupun kemarau ini diperkirakan sampai dengan bulan September. Kita semua harus menjaga dan saya meminta kepada masyarakat sedapat mungkin menggunakan transportasi umum,” kata Pramono dalam konferensi pers di Taman Dukuh Atas, Sudirman, Jakarta, Minggu (16/8/2026).

Pramono menilai fasilitas transportasi umum di Jakarta saat ini sudah cukup memadai untuk menunjang mobilitas masyarakat. Pemprov DKI juga memberikan insentif berupa tarif gratis bagi 15 kelompok masyarakat tertentu.

“Fasilitas transportasi umum di Jakarta sudah cukup baik, bahkan 15 golongan kita gratiskan. Sehingga kami berharap itu akan mengurangi polusi yang ada,” ujarnya.