Prabowo: Indonesia Aman dari Krisis Pangan, Siap Hadapi El Nino

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan ketahanan pangan Indonesia berada dalam kondisi aman di tengah kekhawatiran dunia terhadap potensi kelaparan massal, akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu. Ia juga memastikan Indonesia siap menghadapi ancaman El Nino yang diperkirakan cukup dahsyat tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

“Soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan, termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Ninonya yang paling paling dahsyat,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, kondisi tersebut tidak terlepas dari sejumlah kebijakan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyaluran pupuk. Salah satunya dengan menghapus 145 aturan yang dinilai menghambat penyaluran pupuk kepada petani.

“Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20 persen,” tuturnya.