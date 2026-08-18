Kirim Bantuan Rp3,8 Miliar untuk Korban Gempa NTT, Pramono: Sumbangan Sukarela ASN!

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut bantuan sebesar Rp3,8 miliar untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan hasil penggalangan dana aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, penggalangan dana tersebut dilakukan secara sukarela.

"Kalau ASN sukarela. Enggak, enggak, sukarela. Maka sudah terkumpul 3,8 kemarin itu adalah dari ASN," ujar Pramono di Jakarta Timur, Selasa (18/8/2026).

Pramono mengatakan bantuan untuk korban gempa di NTT berpotensi bertambah. Sebab, dirinya juga meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta turut berkontribusi melalui corporate social responsibility (CSR).

"Yang sekarang ini yang sedang kita kumpulkan dari CSR-nya BUMD kita," lanjut politikus senior PDIP tersebut.

Pramono menjelaskan penggalangan bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap korban gempa di NTT. Bantuan itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

"Pemerintah DKI Jakarta betul-betul merasa menjadi apa, apapun yang terjadi di NTT itu kita ingin meringankan dan berperan serta," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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