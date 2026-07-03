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Usai Lantik DTKJ, Pramono Targetkan Peralihan Besar ke Transportasi Umum

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |20:10 WIB
Usai Lantik DTKJ, Pramono Targetkan Peralihan Besar ke Transportasi Umum
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengukuhkan 17 anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) periode 2026–2029 di Balairung Balai Kota Jakarta, Jumat (3/7/2026). Dalam kesempatan itu, ia kembali menyoroti kemacetan yang hingga kini masih menjadi persoalan utama di Jakarta.

Pramono mengatakan, kemacetan pada jam sibuk dipicu tingginya mobilitas warga dari daerah penyangga menuju Jakarta untuk bekerja, yang sebagian besar masih menggunakan kendaraan pribadi.

"Paling utama adalah ketika pada pagi hari, kurang lebih 3,5 sampai dengan 4 juta orang datang bekerja di Jakarta, beraktivitas di Jakarta, dan ketika sore hingga malam hari kembali ke kediamannya masing-masing," kata Pramono, Jumat (3/7/2026).

Menurutnya, salah satu upaya mengatasi kemacetan adalah mengubah paradigma transportasi masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai strategi agar masyarakat beralih ke transportasi umum.

"Selama ini transportasi lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang saya pimpin mengubah paradigma itu. Transportasinya tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, tetapi bagaimana masyarakat kemudian menggunakan transportasi umum," ujarnya.

 

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