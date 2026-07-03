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Ketika Pramono Ditegur Istri Gegara Aturan Pilah Sampah, Disuruh Cuci Wadah Plastik Sambal

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |13:45 WIB
Ketika Pramono Ditegur Istri Gegara Aturan Pilah Sampah, Disuruh Cuci Wadah Plastik Sambal
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Danan/Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku memiliki pengalaman menarik usai menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengelolaan Sampah dari Sumber. Kisah tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Jakarta Eco Future Festival (JEFF) 2026 di Balai Kota Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Pramono mengatakan, masyarakat menyambut positif gerakan pilah sampah tersebut. Bahkan, antusiasme terhadap aturan baru itu juga ia rasakan di rumahnya sendiri.

"Ketika saya mengeluarkan Ingub Nomor 5 Tahun 2026, jujur pada waktu itu saya tidak membayangkan bahwa sambutan publiknya luar biasa. Bahkan, bukan hanya di luar, di rumah pun sambutannya lebih luar biasa dari istri saya," kata Pramono.

Dalam aturan tersebut, warga Jakarta diminta memilah sampah ke dalam empat kategori, yakni sampah organik, anorganik, B3 rumah tangga, dan residu.

"Saya yang membuat Ingub, yang mengatur sampah dibagi empat, dan ternyata istri saya lebih teliti dari yang saya perkirakan," tuturnya.

 

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