Pramono Targetkan LRT Jakarta Tembus Dukuh Atas pada 2028

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memperpanjang jalur LRT Jakarta dari Stasiun Manggarai hingga kawasan Dukuh Atas. Perpanjangan jalur tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2028 atau paling lambat 2029.

"Nanti untuk LRT yang dari Manggarai akan kami sambungkan sampai dengan Dukuh Atas dan mudah-mudahan tahun 2028 akhir atau 2029 sudah selesai," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Pramono menjelaskan, proyek tersebut dapat dikerjakan lebih cepat karena Pemprov DKI tidak menghadapi kendala pembebasan lahan di sepanjang trase jalur baru. Selain itu, anggaran proyek juga telah disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Karena tidak ada pembebasan lahan dan sekarang ini anggarannya sudah dipersiapkan di APBD yang sekarang sehingga bisa langsung dikerjakan mulai dari Manggarai sampai dengan Dukuh Atas," ujarnya.

Perpanjangan jalur menuju Dukuh Atas merupakan kelanjutan proyek LRT Jakarta rute Velodrome–Manggarai. Proyek tersebut akan mulai dikerjakan setelah jalur Velodrome–Manggarai diresmikan oleh Pemprov DKI Jakarta.