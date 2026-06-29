Pramono Persilakan Keluarga Korban Lubang Proyek Tebet Tempuh Jalur Hukum

JAKARTA - Seorang balita berinisial I (4) meninggal dunia setelah terjatuh ke lubang proyek di Jalan Manggarai Utara, Tebet, Jakarta Selatan. Insiden tersebut telah diketahui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Pramono mengatakan, pihaknya tidak keberatan apabila keluarga korban menempuh jalur hukum atas peristiwa tersebut. Lubang itu merupakan bagian dari proyek pembangunan taman yang diinisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kalau kemudian keluarga melakukan penuntutan, kami persilakan karena memang kejadian itu betul-betul di luar dugaan," kata Pramono kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Pramono menjelaskan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 23.50 WIB. Korban disebut kerap menemani ibunya berjualan di kawasan Manggarai.