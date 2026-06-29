Balita Tewas Terjatuh ke Lubang Proyek di Tebet Jaksel, Begini Kronologi Lengkapnya!

JAKARTA - Seorang bocah berusia 4 tahun meninggal dunia setelah jatuh ke lubang proyek yang berada di Jalan Manggarai Utara, Tebet Jakarta Selatan. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis.

Kapolsek Tebet, AKP Ischak menjelaskan, korban bersama teman-temannya sebelumnya sempat bermain di area sekitar proyek tersebut.

“Korban terperosok ke dalam lubang proyek dengan kedalaman 3- 4 meter dan diameter lubang 30x30 cm,” kata AKP Ischak, Senin (29/6/2026).

Saat itu rekan korban meminta pertolongan kepada warga setempat yang diteruskan ke Polsek Tebet. Korban berhasil dievakuasi sekira pukul 03.55 WIB, yang kemudian dilarikan ke rumah sakit.

Namun, korban yang sempat mendapatkan perawatan, dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit.

“Korban berhasil dievakuasi pada pukul 03.55 WIB dan langsung dibawa ke RSCM untuk penanganan medis lebih lanjut. Kondisi korban balita tidak tertolong,” ujar dia.