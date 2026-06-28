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Bocah Terperosok ke Lubang Proyek Sedalam 4 Meter di Tebet, Petugas Kerahkan Ekskavator

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |16:10 WIB
Bocah Terperosok ke Lubang Proyek Sedalam 4 Meter di Tebet, Petugas Kerahkan Ekskavator
Bocah Terperosok ke Lubang Proyek di Tebet (foto: dok ist)
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JAKARTA – Seorang bocah berinisial I terperosok ke lubang proyek pembangunan lapangan multifungsi di Taman RW 04 atau Taman Tuyul, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (27/6/2026) malam. Korban berhasil dievakuasi setelah petugas menggunakan dua unit ekskavator.

Kapolsek Tebet, AKP Ischak mengatakan, peristiwa bermula saat korban bermain bersama teman-temannya di sekitar lokasi proyek. Korban kemudian terjatuh ke lubang dengan kedalaman sekitar 3,5 hingga 4 meter.

Setelah kejadian, teman korban meminta bantuan kepada petugas Posko Taktis (Poskotis) Manggarai. Polisi kemudian berupaya melakukan evakuasi secara manual dengan memasukkan personel bertubuh kecil ke dalam lubang untuk menjangkau korban.

"Upaya tersebut kurang berhasil karena lubang sangat sempit. Personel yang masuk juga mengalami kesulitan, sementara korban mengalami trauma dan tidak ada relawan yang dapat masuk ke dalam lubang," ujar Ischak saat dikonfirmasi, Minggu (28/6/2026).

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Topik Artikel :
Terperosok Tebet lobang galian
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