HOME NEWS JABAR

Terjatuh Hindari Lobang, Pemotor Tewas Terlindas Truk Boks

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |17:21 WIB
Terjatuh Hindari Lobang, Pemotor Tewas Terlindas Truk Boks
Pengendara motor tewas
A
A
A

SUKABUMI - Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Provinsi Purabaya-Sagaranten, tepatnya Desa Puncakmanggis, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, pada Sabtu (8/2/2025).

Korban seorang pria bernama Anwar Sanusi (24) identitas sesuai KTP merupakan warga Kampung Cisarua RT023/009, Desa/Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna biru strip kuning tanpa menggunakan plat nomor. 

Kapolsek Sagaranten, AKP A Suryana Bande mengatakan, korban terlibat kecelakaan dengan kendaraan truk boks pengkaut makanan ringan berplat nomor B 9237 UXS yang dikendarai sopir berinisial RD (33) dan asisten pengemudi berinisial GSP (29). 

"Setelah kami menerima informasi dari warga, langsung menuju TKP di mana terdapat 1 pengendara sepeda motor sudah tergeletak di jalan raya dan 1 unit kendaraan pengangkut makanan ringan yang sudah terparkir di sisi kiri bagian ruas jalan raya," ujar Bande kepada MNC Portal Indonesia. 

