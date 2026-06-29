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Polisi Selidiki Kasus Tewasnya Bocah 4 Tahun Terjatuh ke Lubang Proyek di Tebet

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |14:00 WIB
Polisi Selidiki Kasus Tewasnya Bocah 4 Tahun Terjatuh ke Lubang Proyek di Tebet
Evakuasi Bocah 4 Tahun yang Terjatuh ke Lubang Proyek di Tebet (foto: dok Polsek Tebet)
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JAKARTA - Polisi mendalami ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam kasus seorang bocah berusia 4 tahun yang meninggal dunia, setelah terjatuh ke lubang proyek di Jalan Manggarai Utara, Tebet, Jakarta Selatan.

"Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan keterangan dan barang bukti, serta mendalami ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam peristiwa tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Kapolsek Tebet, AKP Ischak, Senin (29/6/2026).

Ia belum mengungkap penyebab pasti meninggalnya korban, karena hal tersebut masih menjadi kewenangan tim medis. Selain itu, proses pendalaman terkendala lantaran pihak keluarga menolak dilakukan autopsi terhadap jenazah korban.

"Terkait penyebab meninggalnya korban, kami belum dapat menyampaikan karena hal tersebut merupakan kewenangan tim medis. Selain itu, pihak keluarga juga menolak dilakukan autopsi terhadap jenazah korban," ujarnya.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (27/6) sekitar pukul 23.40 WIB. Ischak menuturkan, korban saat itu tengah bermain bersama teman-temannya di area sekitar proyek.

Korban kemudian terperosok ke dalam lubang proyek dengan kedalaman sekitar 3,5 hingga 4 meter dan ukuran sekitar 30 x 30 sentimeter.

 

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