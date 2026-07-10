Tragedi Tiga Pekerja Proyek Tewas di Gorong-Gorong TMII, Satu Korban WNA China

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anun telah menerima laporan adanya tiga pekerja subkontraktor tewas saat melakukan pekerjaan saluran gorong-gorong di depan Pintu III Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. Satu korban merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal China.

"Memang benar ada tiga korban, satu di antaranya merupakan warga negara asing," kata Pramono kepada wartawan, Jumat (10/7/2026).

Pramono menyatakan seluruh penanganan terhadap korban telah dilakukan. Seluruh korban disampaikannya merupakan pekerja subkontraktor yang tengah mengerjakan proyek.

"Peristiwa tersebut terjadi bukan di PAM JAYA, melainkan di pihak subkontraktor yang sedang melaksanakan pekerjaan," tandasnya.

Sementara itu, PT PAM Jaya menyampaikan duka mendalam atas peristiwa yang menimpa para pekerja itu. Para pekerja diduga tewas akibat kekurangan oksigen ketika terpapar gas di dalam saluran.

“Kami sangat-sangat berduka dan berempati atas korban meninggal dunia yang terjadi saat pekerjaan konstruksi,” kata Komisaris Utama PT PAM Jaya (Perseroda) Prasetyo Edi Marsudi.

Setelah kejadian itu, PAM Jaya telah meminta PT Moya Indonesia selaku pengembang untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Perseroan daerah itu juga menginstruksikan PT Moya untuk bertanggung jawab atas insiden kecelakaan kerja tersebut.

“Kami telah meminta PT Moya bertanggung jawab penuh menyelesaikannya dengan baik sesuai kemanusiaan dan hukum,” ucapnya.