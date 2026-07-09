3 Pekerja Tewas di Gorong-gorong Jaktim, Begini Kronologinya

JAKARTA - Kapolsek Cipayung, Kompol Saut Parulian Tobing membeberkan kronologi tewasnya tiga orang pekerja di dalam gorong-gorong kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (9/7/2026).

Saut menjelaskan, ketiga korban ditemukan tewas oleh rekan kerjanya sekitar pukul 10.20 WIB. Kata dia, saat itu ketiga korban masuk ke gorong-gorong untuk melakukan pembersihan sumur bor.

"Korban mau cek dan pembersihan sumur bor PDAM masuk ke dalam gorong-gorong. Korban ditemukan sesama rekan mereka yang saat itu ada di TKP. Saat dievakuasi dari dalam gorong-gorong ketiganya sudah meninggal," ujar Saut.

Saut belum bisa memastikan soal penyebab korban meninggal. Ia menyebut jasad ketiga korban saat ini telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Tiga korban langsung dibawa oleh inafis Polres ke RS Polri untuk identifikasi selanjutnya," pungkasnya.

(Awaludin)

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