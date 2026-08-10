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2 Pekerja Tertimpa Beton Turap Drainase di Jaktim, Begini Kronologi Lengkapnya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |11:41 WIB
2 Pekerja Tertimpa Beton Turap Drainase di Jaktim, Begini Kronologi Lengkapnya
2 Pekerja Tertimpa Beton Turap Drainase/Damkar Jaktim
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JAKARTA - Petuga pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan dua pekerja proyek yang tertimpa beton drainase roboh di Jalan DI Panjaitan, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu, 9 Agustus.

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid mengungkapkan kronologi kejadian tersebut.

Kedua korban diketahui bernama Udin (25) dan Syarifin (40). Keduanya merupakan warga Pekalongan, Jawa Timur. Evakuasi keduanya berlangsung dramatis.

“Sekitar pukul 14:00 korban sedang bekerja pekerjaan drainase namun beton drainase roboh dan rekan korban melapor ke agd, agd kesulitan mengevakuasi dan lalu agd meminta bantuan damkar untuk mengevakuasi korban yang ternyata ada 2 orang,” kata Abdul Wahid, Senin (10/8/2026).

Petugas kemudian mengerahkan enam unit mobil pemadam kebakaran dengan 25 personel untuk proses evakuasi. Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 14.56 WIB dan langsung memulai evakuasi satu menit kemudian.

Proses evakuasi berlangsung hingga pukul 17.39 WIB. Setelah berhasil dikeluarkan, kedua korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan. “Evakuasi selesai,” tutup Abdul.

(Fahmi Firdaus )

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