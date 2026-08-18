Momen Haru Prabowo Cium Bendera hingga Berkaca-kaca saat Lagu 'Bagimu Negeri' Menggema di Istana

Presiden Prabowo Subianto berkaca-kaca saat lagu Bagimu Negeri dinyanyikan di Istana (Foto: Tangkapan layar/Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mencium Bendera Sang Saka Merah Putih setelah menerima bendera tersebut dalam Upacara Penurunan Bendera di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin sore (17/8/2026). Suasana penuh haru pun menyelimuti prosesi tersebut.

Momen itu berlangsung setelah prosesi penurunan bendera dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Prabowo hadir sebagai Inspektur Upacara.

Sementara Komandan Upacara dipegang Kombes Pol Jerrold Hendra Yosef Kumontoy, yang saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan, Polda Kalimantan Timur.

Dalam prosesi penurunan bendera, tiga anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tim Indonesia Adil Makmur mendapat tugas menurunkan Sang Merah Putih.

Atanasius Meyllano Frans Yogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur bertugas sebagai Komandan Kelompok 8. Kemudian, Mirza Rafi Navazani, pelajar SMAN 1 Sintang asal Kalimantan Barat, bertugas sebagai pembentang bendera.

Sedangkan Maharazthu Rizqhy Ramadhana Chubuyana dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang, bertugas sebagai pengerek bendera.