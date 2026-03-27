Viral Mobil Dinas LH Jakarta Buang Sampah ke Kali Pesanggrahan, TPS di Tanah Kusir Ditutup Permanen

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |14:44 WIB
JAKARTA- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jakarta menutup permanen emplasemen sampah atau tempat penampungan sementara (TPS) sampah di TPU Tanah Kusir, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat (27/3/2026). Hal ini buntut viralnya di medsos mobil Dinas LH membuang sampah di pinggiran kali.

"Jadi, fungsi dari emplasemen ini sebenarnya sebagai tempat penampungan sementara untuk sampah-sampah yang berasal dari sungai dan badan air, bukan sampah rumah tangga dari warga,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta, Asep Kuswanto pada wartawan, Jumat (27/3/2026).

‘’Seperti halnya TPS di darat, tidak didiamkan berlarut-larut, sehari sudah kita angkut sampahnya,"lanjutnya.

Menurutnya, emplasemen yang berlokasi di TPU Tanah Kusir ini sudah ada sejak 2014 dan merupakan salah satu emplasemen pertama yang digunakan di Jakarta.

DLH menjamin selama emplasemen beroperasi sejak 2014 lalu, tidak ada sampah yang kembali terbuang ke sungai atau kali karena di sekitarnya terdapat sekatan sampah yang dijaga petugas secara rutin.

Namun, kata dia, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, TPS tersebut dilakukan penutupan. Meskipun, sampah yang terkumpul di sini selalu diselesaikan pengangkutannya dalam waktu satu hari.

"Ke depannya, kami akan mengevaluasi keberadaan emplasemen lain yang berada di pinggir sungai dan akan menutupnya secara bertahap,"ujarnya.

 

