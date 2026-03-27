Viral 2 Pria Ditemukan Tewas Membusuk di Atap Masjid Brebes, Begini Kronologi Lengkapnya!

BREBES - Warga Desa Pengaradan Kecamatan Tanjung, Brebes, Jawa Tengah, dihebohkan dengan ditemukannya jasad dua warga setempat yang tewas di atas atap lantai tiga, Masjid Miftahul Janah. Kedua korban diketahui bernama Irwantoro (29) dan Bambang Suherman (42).

Dalam rekaman video amatir yang diterima Okezone, proses evakuasi berlangsung dramatis. Polisi dibantu warga menurunkan kedua jenazah dengan menggunakan tali untuk diturunkan.

Kedua jasad korban selanjutnya telah dibawa polisi ke RSUD Brebes untuk dilakukan autopsi serta mengetahui penyebab kematiannya.

Kasat Reskrim Polres Brebes, AKP Farid Nur Aziz mengungkapkan kronologi kejadian tersebut. Polisi mengungkap kematian dua korban akibat tersetrum aliran listrik tegangan tinggi.

"Jadi kami telah melakukan visum di RSUD Brebes. Hasilnya menyatakan ada luka bakar di tubuhnya," ujarnya dikutip, Jumat (27/3/2026).