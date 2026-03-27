JAKARTA - Viral mobil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta membuang sampah ke Kali Pesanggrahan di kawasan TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kabar tersebut langsung dibantah DLH.

Kepala Unit Penanganan Sampah Badan Air (UPSBA) DLH DKI Jakarta, Dadang Cahya Rusdiana, menjelaskan, kendaraan dump pickup yang terlihat dalam unggahan merupakan bagian dari operasional resmi penanganan sampah badan air, bukan pembuangan ke sungai. Lokasi tersebut adalah titik emplacement atau penampungan sementara resmi milik UPSBA di TPU Tanah Kusir.

“Perlu kami luruskan, tidak ada pembuangan sampah ke badan air. Aktivitas yang terlihat merupakan proses penampungan sementara resmi sampah dari badan air. Seluruh operasional di lokasi terkontrol dengan baik dengan ditempatkannya satu unit alat berat dan pengangkutan rutin setiap hari ke emplacement Perintis,” kata Dadang, Kamis (26/3/2026).

Dadang menjelaskan, titik tersebut berfungsi sebagai lokasi transit sampah yang diangkut dari sungai dan waduk di wilayah Kecamatan Pesanggrahan dan Kecamatan Kebayoran Lama. Sampah kemudian dipindahkan menggunakan truk tiper kecil menuju emplacement Perintis untuk pemilahan lanjutan oleh petugas.

Setelah melalui proses pemilahan, sampah residu diangkut menggunakan truk besar dibantu alat berat sebelum dikirim ke TPST Bantargebang. Foto yang beredar, menurutnya, diambil dari sudut pandang sejajar jalan sehingga menimbulkan persepsi seolah-olah sampah dibuang ke sungai.