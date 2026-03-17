Pramono Siapkan Pergub Pengelolaan Sampah, Warga Wajib Pilah dari Rumah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |20:04 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) terkait pengelolaan sampah. Aturan tersebut akan mewajibkan warga untuk memilah sampah sebelum dibuang.

Ia menyebut kebijakan ini akan segera disosialisasikan kepada warga agar terbiasa memilah sampah dari rumah. 

"Memang kami segera akan mempersiapkan bagi warga Jakarta nantinya, mau tidak mau, suka tidak suka harus mulai terbiasa dengan memilah sampah," ucap Pramono di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

"Karena kita segera sosialisasikan dan nanti akan ada Pergub, atau Perda yang mengaturnya itu supaya ada yang mengikat," sambungnya.

Kebijakan tersebut diambil usai insiden longsor gunung sampah di TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi. Lokasi tersebut kata Pramono juga tidak lagi mampu menampung seluruh sampah seperti sebelumnya.

"Karena memang pertama, keterbatasan Bantargebang tidak mungkin kemudian semua sampah itu dikelola seperti kemarin," tuturnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/338/3207107//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-GAaC_large.jpg
BMKG Prediksi Cuaca Panas 3 Hari di Jakarta, Pramono: Tak Perlu Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/338/3207014//pemerintah-xGKc_large.jpg
Taman Bendera Pusaka Buka 24 Jam, Pramono: Bukan Tempat Untuk Tidur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/338/3206984//pramono_anung-fmBt_large.jpg
Pramono Bersama Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/338/3206495//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung_meresmikan_trayek_baru_transjabodetabek-lYtR_large.jpg
Tarif Transjabodetabek Blok M–Bandara Soetta Akan Naik Jadi Rp10 Ribu, Pramono Beri Penjelasan Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/338/3206094//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-1uh6_large.jpg
Angkut 30.774 Orang untuk Mudik Gratis, Pemprov DKI Siapkan 709 Bus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/338/3206093//pramono_anung-PmOz_large.jpg
Pramono Larang Pejabat DKI Mudik Pakai Mobil Dinas!
