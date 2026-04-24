Peringati Hari Bumi, Jakarta Gelar Pemadaman Lampu Serentak 25 April 2026

Peringati Hari Bumi, Jakarta Gelar Pemadaman Lampu Serentak 25 April 2026 (Ilustrasi/Dok Okezone)

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memadamkan lampu serentak di wilayah Ibu Kota pada Sabtu (25/4/2026). Hal ini untuk memperingati Hari Bumi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Sadikin, mengatakan kegiatan bersifat partisipatif. Kegiatan yang merupakan implementasi dari Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu ini akan dilaksanakan pukul 20.30-21.30 WIB.

"Kegiatan pemadaman lampu bertujuan mendorong penghematan energi, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan," ujar Dudi, dikutip Jumat (24/4/2026).

Mekanisme pelaksanaan kegiatan pemadaman lampu dilakukan secara partisipatif oleh pengelola dan/atau penanggung jawab bangunan, fasilitas, serta penerangan sesuai kewenangan masing-masing.

Kegiatan serupa juga akan berlangsung pada 13 Juni 2026 untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup dan 26 September 2026 dalam rangka Hari Ozon.

Berikut lokasi pemadaman lampu sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2021:

1) Seluruh bangunan/gedung Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (kecuali rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain-lain).

2) Jalan Protokol dan Jalan Arteri pada 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi sebagai berikut :

a) Jakarta Pusat: Jl. Sudirman (Dukuh Atas sampai dengan Gedung Sampoerna Strategic), dan Jalan MH. Thamrin; Seputaran Jalan Medan Merdeka (Kec. Medan Merdeka Utara depan Istana Presiden), Jalan Gerbang Pemuda – Jalan Asia Afrika, Halaman Kantor Balaikota, Kantor Walikota Jakarta Pusat.

b) Jakarta Utara: Jl. Yos Sudarso, Komplek Kantor Walikota Jakarta Utara, dan Perintis Kemerdekaan.