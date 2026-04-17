Sambut Hari Bumi, Pangdam Jaya Angkut 400 Kg Ikan Sapu-Sapu dari Setu Babakan

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |22:29 WIB
Pangdam Jaya angkut 400 Kg ikan sapu-sapu dari Setu Babakan (Foto: Ist)
JAKARTA — Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta memimpin aksi bersih ikan sapu-sapu di kawasan Setu Babakan, Jakarta Selatan, Jumat (17/4/2026). Kegiatan yang dilakukan dalam momentum Hari Bumi yang diperingati setiap 22 April dilakukan bersama influencer lingkungan, Arif Kamarudin.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dalam program Jaga Jakarta – Jaga Bumi, yang melibatkan sekitar 100 personel Koramil jajaran Kodim 0504/Jakarta Selatan, didampingi Danrem 051, dan seluruh jajaran terkait.

Dalam kegiatan hari ini, berhasil diangkat sekitar 200 kilogram ikan sapu-sapu, serta dilakukan pelepasan 500 bibit ikan ke perairan. Secara kumulatif dari dua kali kegiatan, lebih dari 400 kilogram ikan invasif telah berhasil dikendalikan dan lebih dari 1.000 bibit ikan telah ditebar untuk memperkuat populasi ikan lokal.

Ikan sapu-sapu merupakan spesies invasif yang mampu berkembang biak dengan cepat dan mendominasi hingga lebih dari 70% populasi di suatu perairan. Keberadaannya tidak hanya menekan populasi ikan lokal, tetapi juga merusak struktur dasar perairan dengan mengikis sedimentasi, menyebabkan air keruh, menurunkan kadar oksigen, serta mengganggu siklus reproduksi biota lain.

Sebagai bagian dari pengelolaan berkelanjutan, ikan sapu-sapu yang telah diangkat dalam kegiatan ini selanjutnya dikumpulkan dan dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak serta diolah oleh komunitas setempat, sehingga tidak menjadi limbah dan tetap memiliki nilai guna.

