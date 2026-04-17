Pramono Ungkap Ikan Sapu-Sapu Pura-Pura Lemas saat Ditangkap, padahal Invasif

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, ikut meninjau kegiatan bersih-bersih ikan sapu-sapu di Jalan Janur Elok VI RT 9/RW 6, Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (17/4/2026). Pramono menyebutkan, ikan sapu-sapu tersebut sangat imut (cute).

Pramono menjelaskan, saat ditangkap, ikan sapu-sapu akan pura-pura lemas. Padahal, ikan sapu-sapu memiliki sifat asli invasif yakni agresif dan cenderung merusak. Ikan sapu-sapu juga mampu bertahan di lingkungan apapun.

"Ikan ini sebenarnya tadi saya mengalami sendiri cute banget gitu loh. Begitu dipegang itu, dia sudah pura-pura kayak lemas gitu kayak ini. Padahal dia adalah predator utama, bukan predator yang invasif yang sangat aktif sekali di sungai," ujar Pramono kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, sifat invasif yang dimaksud berkaitan dengan ikan sapu-sapu yang mengganggu keberadaan spesies ikan lokal. Keberadaan sapu-sapu membuat ikan-ikan lainnya tidak bisa hidup dan berkembang biak.

"(Ikan sapu-sapu-red) membuat ikan-ikan lain yang ada di tempat itu, terutama yang endemik lokal itu hampir semuanya kemudian tidak bisa survive karena memang telurnya dimakan," ucapnya.

Pramono menambahkan, ikan sapu-sapu juga berbahaya bagi kesehatan manusia khususnya ketika dikonsumsi. Mantan Sekretaris Kabinet itu menjelaskan, kadar kandungan logam di ikan sapu-sapu melebihi ambang batas yang aman untuk dikonsumsi.



(Erha Aprili Ramadhoni)

