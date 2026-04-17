Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Ungkap Ikan Sapu-Sapu Pura-Pura Lemas saat Ditangkap, padahal Invasif

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |10:01 WIB
Pramono Ungkap Ikan Sapu-Sapu Pura-Pura Lemas saat Ditangkap, padahal Invasif
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, ikut meninjau kegiatan bersih-bersih ikan sapu-sapu di Jalan Janur Elok VI RT 9/RW 6, Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (17/4/2026). Pramono menyebutkan, ikan sapu-sapu tersebut sangat imut (cute). 

Pramono menjelaskan, saat ditangkap, ikan sapu-sapu akan pura-pura lemas. Padahal, ikan sapu-sapu memiliki sifat asli invasif yakni agresif dan cenderung merusak. Ikan sapu-sapu juga mampu bertahan di lingkungan apapun.

"Ikan ini sebenarnya tadi saya mengalami sendiri cute banget gitu loh. Begitu dipegang itu, dia sudah pura-pura kayak lemas gitu kayak ini. Padahal dia adalah predator utama, bukan predator yang invasif yang sangat aktif sekali di sungai," ujar Pramono kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, sifat invasif yang dimaksud berkaitan dengan ikan sapu-sapu yang mengganggu keberadaan spesies ikan lokal. Keberadaan sapu-sapu membuat ikan-ikan lainnya tidak bisa hidup dan berkembang biak.

"(Ikan sapu-sapu-red) membuat ikan-ikan lain yang ada di tempat itu, terutama yang endemik lokal itu hampir semuanya kemudian tidak bisa survive karena memang telurnya dimakan," ucapnya.

Pramono menambahkan, ikan sapu-sapu juga berbahaya bagi kesehatan manusia khususnya ketika dikonsumsi. Mantan Sekretaris Kabinet itu menjelaskan, kadar kandungan logam di ikan sapu-sapu melebihi ambang batas yang aman untuk dikonsumsi.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement