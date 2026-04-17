HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemkot Jaksel Buru Ikan Sapu-Sapu di Situ Babakan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |01:06 WIB
Pemkot Jaksel Buru Ikan Sapu-Sapu di Situ Babakan
JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan (Jaksel) berencana mengurangi populasi ikan sapu-sapu di saluran penghubung (Phb) Situ Babakan, Jagakarsa. Operasi itu dengan menangkap ikan sapu-sapu yang ada di Phb kawasan Situ Babakan.

"(Hari ini-red) Rencana kegiatan operasi penangkapan ikan sapu-sapu serentak se-DKI Jakarta, untuk wilayah Jakarta Selatan pelaksanaan di saluran Phb Setu Babakan," ujar Kepala Seksi Perikanan Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Selatan, Arief Prakoso pada wartawan, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, operasi pengurangan ikan sapu-sapu itu dilaksanakan pada Jumat, 17 April 2026 pagi. Kegiatan diawali dengan apel, penangkapan ikan sapu-sapu, hingga pemusnahan dan penguburan hasil tangkapan.

Dia menerangkan, kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur dari jajaran Pemko Jaksel, mulai dari Sudin KPKP Jaksel, Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan (PPISHP) DKI Jakarta, Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan, UPK Badan Air Dinas LH, PPSU Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, dan UPK PBB Situ Babakan.

Dia menambahkan, selain melakukan pengurangan ikan sapu-sapu, petugas akan membersihkan saluran air di wilayah Situ Babakan tersebut. Kegiatan itu sekaligus untuk memperbaiki saluran air, pengerukan lumpur dan lain sebagainya sebagai persiapan menghadapi musim hujan yang diprakirakan berlangsung pada September.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/338/3212871//pramono-6XGg_large.jpg
Pramono: Operasi Pembersihan Ikan Sapu-Sapu Digelar di Lima Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/338/3212835//operasi_serentak_penangkapan_ikan_sapu_sapu-PwIz_large.jpg
Pramono: Operasi Penangkapan Ikan Sapu-Sapu Digelar Serentak di 5 Wilayah Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/338/3212678//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-Yfn8_large.jpg
Ikan Sapu-sapu Rusak Ekosistem, Pramono Gelar Pembersihan Serentak Jumat Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212594//tni-ZtBY_large.jpg
Jenderal Kopassus Bintang 3 Terjun Langsung Tangkapi Ikan Sapu-Sapu di Danau UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/338/3212472//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-rD1j_large.jpg
Pemprov DKI Bakal Gelar Rapat Khusus Terkait Pembasmian Ikan Sapu-sapu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/338/3212005//pemprov_dki_saat_tangkap_ikan_sapu_sapu-94Ou_large.jpg
Pemprov DKI Siapkan Operasi Bersih Ikan Sapu-Sapu di Seluruh Kali Jakarta
