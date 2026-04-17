Buru Ikan Sapu-Sapu di Aliran Kali Jakut, Total Tangkapan 200 Kg!

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar aksi pembersihan ikan sapu-sapu secara serentak di lima wilayah kota administratif. Salah satu titik kegiatan berada di aliran kali Jalan Janur Elok VI RT 9/RW 6, Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Berdasarkan pantauan di lokasi, aksi bersih-bersih melibatkan puluhan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. Petugas menangkap ikan sapu-sapu menggunakan jaring berukuran besar hingga secara manual dengan tangan.

Ikan sapu-sapu yang dikumpulkan memiliki ukuran bervariasi, mulai dari 15 hingga 30 sentimeter atau seukuran botol air mineral 650 ml. Total tangkapan di titik ini ditaksir mencapai 200 kilogram.

"Ketika penangkapan dilakukan awalnya kami memperkirakan mungkin hanya dapat kurang lebih 150 kg dan tadi kalau lihat terakhir pasti saya yakin di atas 200 kg," ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Jumat (17/4/2026).

Pramono menyebut ikan sapu-sapu yang berhasil ditangkap akan langsung dikubur guna menekan populasinya. Ia menambahkan, ikan sapu-sapu dapat merusak ekosistem perairan dan tidak aman untuk dikonsumsi.

"Ini berbahaya karena di biota air di Jakarta diperkirakan sudah di atas 60% ikan sapu-sapu ini dan harus secara masif mulai dikurangi supaya normal kembali," ujarnya.