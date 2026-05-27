HOME NEWS NASIONAL

Kasum TNI: Indonesia Bisa Bersaing di Level Dunia!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |17:15 WIB
JAKARTA – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI yang juga Ketum PBTI, Letjen Richard Tampubolon berharap agar bisa membawa Indonesia ke olimpiade. Harapan itu disampaikan Richard dalam ulang tahunnya ke-57.

“Indonesia pernah memiliki jejak yang menjanjikan,”ujar Letjen Richard Tampubolon, Rabu (27/5/2026).

Saat itu, Olimpiade Barcelona 1992, taekwondo masih berstatus cabang eksibisi, Indonesia mampu membawa pulang tiga medali perak dan satu perunggu melalui Dirc Richard Talumewo, Rahmi Kurnia, Susilawati, dan Yefi Triaji.

“Kala itu, muncul keyakinan bahwa Indonesia bisa bersaing di level dunia. Ketika taekwondo resmi dipertandingkan pada Olimpiade Sydney 2000, Indonesia mengirim Juana Wangsa Putri,” ujarnya.

Empat tahun kemudian di Athena 2004, Juana kembali tampil bersama Satrio Rahadani. Namun setelah itu, perjalanan Indonesia seperti terhenti.

Jenderal Kopassus itu mengatakan, sejak Athena 2004, tidak ada lagi atlet taekwondo Indonesia yang tampil di Olimpiade.

Dua dekade berlalu tanpa wakil Merah Putih di arena paling bergengsi dunia. Generasi atlet berganti, kepengurusan berubah, program silih berganti, tetapi mimpi kembali ke Olimpiade belum juga terwujud.

 Indonesia tidak pernah kekurangan bakat. Ribuan dojang tersebar di berbagai daerah. Kejuaraan nasional terus digelar. Atlet-atlet muda terus lahir. Namun menuju Olimpiade, bakat saja tidak cukup.

Dibutuhkan sistem pembinaan jangka panjang, sport science, pelatih berkualitas, jam terbang internasional, hingga keberanian membangun target besar yang mungkin terasa mustahil.

 

