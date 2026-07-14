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JPO Tendean Rampung Dibongkar, Kendaraan Menuju Blok M Masih Dialihkan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |21:27 WIB
JPO Tendean Rampung Dibongkar, Kendaraan Menuju Blok M Masih Dialihkan
Petugas mulai melakukan pembersihan di sekitar lokasi (foto: Okezone/Putera)
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JAKARTA - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean, Jakarta Selatan, yang sebelumnya ditabrak truk crane, berhasil dibongkar seluruhnya oleh petugas gabungan, Selasa (14/7/2026) malam.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, bagian terakhir yang dibongkar adalah tangga JPO. Dengan menggunakan alat berat dan peralatan las, petugas memotong struktur tangga menjadi beberapa bagian sebelum diangkut menggunakan truk untuk dipindahkan dari lokasi.

Setelah proses pembongkaran selesai, petugas mulai melakukan pembersihan di sekitar lokasi. Meski demikian, sejumlah alat berat dan truk masih disiagakan untuk mendukung proses akhir penanganan.

Kendati JPO telah berhasil dibongkar, arus lalu lintas dari kawasan Tendean menuju Blok M masih ditutup untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.

Sebelumnya, sebuah truk crane menabrak JPO Tendean pada Selasa (14/7/2026). Insiden tersebut menyebabkan kerusakan pada struktur jembatan dan memicu kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan sekitar pada sore hingga malam hari.
 

(Awaludin)

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Topik Artikel :
JPO JPO Dirobohkan JPO Tendean
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