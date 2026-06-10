Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lift JPO Lenteng Agung Tak Berfungsi Gegara Kabel Dipotong, Ini Respons Pramono

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |11:05 WIB
Lift JPO Lenteng Agung Tak Berfungsi Gegara Kabel Dipotong, Ini Respons Pramono
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan bahwa tindakan vandalisme berupa pemotongan kabel menyebabkan lift Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Lenteng Agung tidak dapat digunakan. Pemotongan kabel tersebut mengakibatkan jaringan listrik mengalami gangguan.

"JPO yang menjadi sasaran vandalisme di Lenteng Agung, yang terjadi adalah kabelnya dipotong. Karena kabel dipotong, operasionalnya terhenti," ucap Pramono di Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

Atas kejadian itu, Pramono telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan investigasi secara menyeluruh agar pelaku perusakan fasilitas umum tersebut dapat segera ditangkap.

"Siapapun yang melakukan itu saya minta untuk diambil tindakan dengan tegas," ujarnya.

Bila pelaku merupakan pengguna transportasi umum, Pramono meminta agar yang bersangkutan masuk daftar hitam (blacklist). Dengan demikian, pelaku tidak dapat lagi menggunakan layanan transportasi umum di Jakarta.

"Kalau memang dia pengguna transportasi umum misalnya, saya minta untuk di-blacklist agar tidak bisa menggunakan transportasi umum yang ada di Jakarta karena vandalisme tidak kita kasih tempat di Jakarta," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Vandalisme JPO Pramono Anung
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/49/3223345//pramono_anung-SIdR_large.jpg
Pramono Anung Berharap Shin Tae-yong Bantu Persija Persembahkan Trofi Super League di HUT Ke-500 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/338/3223165//pramono_anung-2My6_large.jpg
Pramono Tegaskan 2.843 Loker Padat Karya Adalah Program Jangka Pendek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/338/3223199//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-1SIO_large.jpg
Pramono Ungkap Strategi Baru Kelola 9.000 Ton Sampah Jakarta per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/338/3223129//pramono_anung-eW9D_large.jpg
Warga Pondok Kelapa Olah Sampah Organik dengan Biopori, Pramono: Semoga Daerah Lain Iri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/338/3223105//pramono-T6lh_large.jpg
Pramono Yakin CFD Rasuna Said Jadi Ikon Baru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/338/3223086//pramono_anung-vp3a_large.jpg
Didukung Warga, Pramono Akan Resmikan CFD Rasuna Said saat HUT Ke-499 Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement