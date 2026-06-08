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Pramono Tegaskan 2.843 Loker Padat Karya Adalah Program Jangka Pendek

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |04:02 WIB
Pramono Tegaskan 2.843 Loker Padat Karya Adalah Program Jangka Pendek
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Jonathan S/Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan akan segera membuka 2.843 lowongan kerja sektor padat karya. Lowongan ini merupakan program jangka pendek sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi.

"Jadi yang padat karya kurang lebih 2.800 lebih, itu adalah betul-betul kegiatan yang bersifat jangka pendek. Karena tekanan ekonomi ini mulai terasa," kata Pramono di Jakarta Timur, Minggu (7/6/2026).

Mengenai kebutuhan tenaga kerja dan jenis lowongan yang tersedia, hal tersebut akan disampaikan lebih lanjut oleh Asisten Pembangunan DKI Jakarta. Pendaftaran dan lamaran program ini rencananya mulai dibuka pada pekan depan.

"Jadi kami berinisiatif untuk membuka ruang padat karya. Nanti secara detail akan ditindaklanjuti, dijabarkan oleh Asisten Pembangunan. Karena memang ini adalah program jangka pendek untuk bantalan sosial," ucap dia.

Pramono menegaskan program padat karya ini tidak akan mengganggu alokasi anggaran sektor sosial, kesehatan, dan pendidikan yang ada di Jakarta.

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