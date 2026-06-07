Warga Pondok Kelapa Olah Sampah Organik dengan Biopori, Pramono: Semoga Daerah Lain Iri

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pengelolaan sampah organik melalui metode biopori jumbo oleh warga RW 014 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Minggu (7/6/2026). Ia mengapresiasi inisiatif warga dalam pengelolaan sampah.

“Jadi ini inisiatif warga. Kebetulan warga Jakarta Timur ini termasuk inisiatif untuk lingkungannya yang paling bagus, yang pertama biopori jumbo ini, yang kedua adalah pada waktu itu saya meresmikan untuk biogas,” ucap Pramono, Minggu.

Dengan inisiatif yang dilakukan warga Jakarta Timur, ia berharap wilayah lain di Ibu Kota bisa menghadirkan inovasi serupa dalam pengelolaan sampah.

“Saya sengaja menyampaikan ini mudah-mudahan Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat iri sama Jakarta Timur,” kata dia.

Menurutnya, pengolahan sampah yang dilakukan warga Pondok Kelapa ini telah dijalankan sebelum terbitnya Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Inisiatif ini tentunya sejalan dengan upaya Pemprov DKI mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan menuju Jakarta zero waste.