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Didukung Warga, Pramono Akan Resmikan CFD Rasuna Said saat HUT Ke-499 Jakarta

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |09:22 WIB
Didukung Warga, Pramono Akan Resmikan CFD Rasuna Said saat HUT Ke-499 Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di CFD Rasuna Said (Foto: Mei Sada/Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Minggu (7/6/2026). Kali ini, Pramono didampingi selebritas yang juga aktif terhadap isu sosial, yaitu Cinta Laura.

Pramono mengungkapkan mayoritas masyarakat menginginkan pelaksanaan CFD di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, terus berlanjut setelah uji coba yang saat ini berlangsung. Hal itu disampaikan Pramono saat meninjau pelaksanaan CFD Rasuna Said.

Menurutnya, berdasarkan masukan yang diterima langsung dari warga, lebih dari 95 persen pengunjung mendukung agar program tersebut menjadi agenda rutin.

“Tadi saya secara khusus ingin mendengarkan masukan, saran, dan juga pendapat dari masyarakat yang datang untuk Car Free Day. Sebagian besar, hampir 95-96 persen lebih, mereka mengharapkan Car Free Day ini menjadi continuous, terus-menerus,” ujar Pramono.

Meski demikian, masih ada sebagian kecil masyarakat yang mengusulkan sejumlah perbaikan sebelum CFD Rasuna Said diresmikan secara permanen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berencana meresmikan CFD Rasuna Said pada 22 Juni 2026 bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun ke-499 Jakarta.

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