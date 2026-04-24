Peringati Hari KI Sedunia, DJKI Gelar Layanan di Car Free Day Serentak 33 Provinsi

JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia akan menggelar Peringatan Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia 2026 melalui kegiatan Car Free Day (CFD) yang dilaksanakan serentak pada 26 April 2026. Mengusung tema “Kekuatan Kekayaan Intelektual dalam Dunia Olahraga”, kegiatan ini menjadi ajakan terbuka bagi masyarakat untuk memahami pentingnya pelindungan KI dalam mendukung inovasi dan industri olahraga yang bernilai ekonomi tinggi.

Tema tersebut diangkat seiring pesatnya perkembangan industri olahraga yang semakin bergantung pada kekayaan intelektual, mulai dari merek klub, hak siar pertandingan, hingga desain perlengkapan dan karya kreatif lainnya. Perlindungan yang tepat menjadi kunci untuk memastikan karya tidak disalahgunakan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta dan pemilik hak.

Adapun lokasi tempat pelaksanaan CFD dalam rangka Peringatan Hari KI Sedunia tahun 2026 yang dilaksanakan secara serempak, sebagai berikut:

Provinsi Jakarta: Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat;

Provinsi Banten: Jl. K.H. Yasin Beji, Kota Cilegon;

Provinsi Jawa Barat: Gedung Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung;

Provinsi Jawa Tengah: Depan Kantor Disperindag, Kota Semarang;

Provinsi DI Yogyakarta: Benteng Vredeburg, Malioboro, Yogyakarta;

Provinsi Jawa Timur: Jl. Darmo, Kota Surabaya;

Provinsi Aceh: Jl. Moh. Daud Beureuh, Kota Banda Aceh;

Provinsi Sumatera Utara: Lapangan Merdeka, Jl. Pulau Pinang, Kota Medan;

Provinsi Riau: Jl. Jend. Sudirman, Kota Pekanbaru;

Provinsi Kepulauan Riau: Taman Gurindam Dua Belas, Kota Tanjungpinang;

Provinsi Sumatera Barat: pelataran kantor Dispora Prov. Sumatera Barat, Kota Padang;

Provinsi Jambi: Taman Banjuran Budayo, Jl. Basuki Rahmat, Kota Jambi;

Provinsi Bengkulu: Balai Buntar, Kota Bengkulu;

Provinsi Sumatera Selatan: Taman Kambang Iwak, Kota Palembang;

Provinsi Bangka Belitung: Taman Dealova Tamoouk Pinang Pura, Kota Pangkalpinang;

Provinsi Lampung: Depan Kantor Pusat Bank Utomo, Jl. Raden Intan, Kota Bandar Lampung;

Provinsi Kalimantan Barat: Ayani Mega Mall, Kota Pontianak;

Provinsi Kalimantan Tengah: Jl. Yos Sudarso, Palangka Raya;

Provinsi Kalimantan Timur: Gelora Kadrie Oening, Kota Samarinda;

Provinsi Kalimantan Selatan: Siring Menara Pandang Kota Banjarmasin

Provinsi Sulawesi Utara: Kawasan Mega Mas, Jl. Piere Tendean , Kota Manado;

Provinsi Gorontalo: Halaman Parkir Alfamidi Super, Jl. Panjaitan, Gorontalo;

Provinsi Sulawesi Tengah: Lapangan Walikota Palu, Jl. M. Yamin, Palu;

Provinsi Sulawesi Tenggara: Kawasan Eks-MTQ, Jl. Ahmad Yani, Kota Kendari;

Provinsi Sulawesi Barat: Jl. Arteri, Kota Mamuju;

Provinsi Sulawesi Selatan: Jl. Boulevard Panakukkang, Kota Makassar;