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Pramono Yakin CFD Rasuna Said Jadi Ikon Baru Jakarta

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |11:32 WIB
Pramono Yakin CFD Rasuna Said Jadi Ikon Baru Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di CFD Rasuna Said (Foto: Mei Sada/Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimistis Car Free Day (CFD) di kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, akan berkembang menjadi ikon baru Ibu Kota. Menurutnya, kawasan itu memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya berpotensi menjadi destinasi favorit masyarakat hingga wisatawan mancanegara.

Pramono menjelaskan, selama ini ia rutin mengikuti pelaksanaan CFD di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Ia pun mengaku paham betul bagaimana antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut.

“Kalau dilihat view-nya, dilihat udaranya, dilihat aksesnya, pasti ini akan menjadi landmark baru untuk CFD yang ada di Jakarta,” ujar Pramono saat meninjau pelaksanaan CFD Rasuna Said, Minggu (7/6/2026).

Ia mengungkapkan, CFD Jakarta kini tidak hanya diminati warga lokal, tetapi juga menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Menurut Pramono, banyak wisatawan yang datang ke Jakarta bukan hanya untuk mencoba kereta cepat Whoosh menuju Bandung, tetapi juga untuk merasakan pengalaman mengikuti CFD.

“Kami memonitor sekarang ini banyak masyarakat, apakah itu dari Malaysia, kemudian dari Singapura, dari Thailand yang datang ke Jakarta selain untuk menikmati Whoosh ke Bandung, salah satu tujuan utamanya adalah CFD,” katanya.

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Topik Artikel :
CFD Car Free Day Pramono Anung
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