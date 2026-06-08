2.843 Loker Padat Karya Segera Dibuka, Pramono: Intinya Supaya Orang Bekerja

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera membuka 2.843 lowongan kerja (loker) sektor padat karya. Para peserta nantinya akan membantu pekerjaan petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lapangan.

"Namanya juga proyek bantalan sosial, bisa apa saja. Bisa membantu pasukan oranye, PJLP, dan sebagainya. Intinya supaya orang bekerja," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

Pramono memastikan lowongan kerja tersebut akan dibuka dalam pekan ini, karena anggaran program telah tersedia.

"Itu akan kami lakukan dalam minggu-minggu ini. Dananya sudah tersedia," ujarnya.

Ia menjelaskan, program padat karya tersebut bersifat jangka pendek dengan masa kerja antara tiga hingga enam bulan. Seleksi akan dilakukan secara ketat karena program ini hanya diperuntukkan bagi warga yang belum memiliki pekerjaan.

"Jangka waktunya antara tiga sampai enam bulan. Kenapa ini dilakukan? Supaya memberikan kesempatan bagi warga yang belum beruntung untuk bisa bekerja," tuturnya.