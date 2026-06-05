Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Digaji UMP Jakarta

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja sektor padat karya dengan gaji setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Ribuan lowongan padat karya ini dibuka sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi yang berpotensi terjadi.

"Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk membuka Padat Karya. Skema padat karya supaya orang bisa bekerja, dan kami membuka kurang lebih 2.843 lowongan dan mereka digaji setara dengan UMP di DKI Jakarta ini," demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/6/2026).

"Kemarin saya juga sudah menandatangani Pergub tentang penyelesaian kewajiban prasarana sarana utilitas umum di perumahan dan kawasan permukiman," sambungnya.

Ia berharap melalui program ini, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Namun menurutnya yang terpenting dari program ini adalah sebagai bantalan agar warga bisa bekerja.

Ia menyebut, program ini akan berlangsung selama tiga bulan pertama. Namun tidak menutup kemungkinan bisa diperpanjang sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan.