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Puluhan RW di Jakarta Terdampak Gangguan Air Bersih, Pramono Ungkap Penyebabnya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |12:00 WIB
Puluhan RW di Jakarta Terdampak Gangguan Air Bersih, Pramono Ungkap Penyebabnya
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung/Okezone
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa 24 Rukun Warga (RW) di Ibu Kota akan terdampak ganguan layanan air bersih. Hal ini ia ketahui setelah menerima laporan langsung dari Direktur Utama PAM Jaya.

"Yang pertama untuk PAM Jaya memang akan ada pemadaman. Kemarin dalam rapat paripurna sudah dilaporkan oleh Dirut PAM Jaya kepada kami, dan pemadaman mudah-mudahan dilakukan dalam satu hari ini, ada kurang lebih 24 RW yang akan terdampak," kata Pramono di Jakarta Timur, Jumat (5/6/2026).

Gangguan distribusi air ditegaskan Pramono bukan karena masalah pada sistem PAM Jaya. Hal tersebut terjadi karena adanya pekerjaan perbaikan gardu milik PLN.

"Pemadaman ini dilakukan karena PLN melakukan perbaikan terhadap listrik, gardu listrik yang ada. Sehingga inilah yang memberikan dampak. Jadi bukan karena PAM Jaya-nya," ucapnya.

"Karena gardu listrik yang dikelola oleh PLN dilakukan renovasi, dilakukan perbaikan, dan sebagainya sehingga akan memberikan dampak terhadap itu," lanjut Pramono.

 

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Topik Artikel :
air bersih PLN Pramono Anung
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