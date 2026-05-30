Sambut HUT Ke-499 Jakarta, Ancol Umumkan Program Gratis Masuk untuk Pengunjung

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |18:05 WIB
JAKARTA - PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menghadirkan program gratis masuk bagi masyarakat dalam rangka memeriahkan HUT ke-499 Jakarta. Program ini mulai berlaku pada Juni mendatang, khusus bagi pengunjung yang datang pada sore hari.

"Berlaku pada 8–19 Juni 2026 mulai pukul 16.00 hingga 23.00 WIB, sebagai bentuk dukungan Ancol terhadap perayaan hari jadi Jakarta ke-499, sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati kawasan wisata pesisir yang menjadi salah satu ikon rekreasi ibu kota," kata Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Syahmudrian Lubis dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).

Pengunjung yang memanfaatkan program ini bisa menikmati berbagai aktivitas menarik di area Ancol, seperti berjalan santai di sepanjang kawasan pantai, menikmati panorama matahari terbenam, berwisata kuliner, hingga menyaksikan pertunjukan Dancing Fountain Show.

Adapun program ini tentunya hanya berlaku untuk tiket masuk orang ke kawasan Ancol, dan tidak termasuk tiket kendaraan maupun tiket masuk unit rekreasi.

Untuk dapat menikmati gratis masuk Ancol sore hari, pengunjung diwajibkan melakukan reservasi kunjungan melalui situs resmi paling lambat H-1 sebelum tanggal kunjungan. Periode reservasi dibuka mulai 1 hingga 18 Juni 2026.

Sementara itu, untuk batas pemesanan maksimal adalah dua tiket untuk setiap orang selama periode program berlangsung.

"Kuota reservasi: Maksimal 2 tiket per orang selama periode program," pungkasnya.

Ancol Targetkan 30.000 Kunjungan Wisatawan di Libur Idul Adha 2026
Ancol Siapkan Perluasan Lahan 65 Hektare, Bakal Terintegrasi dengan MRT
Undang Investor, Ancol Garap Proyek Reklamasi Rp3 Triliun
Syahmudrian Lubis Jadi Dirut Baru Ancol
Miris! Pembatas Jembatan Ancol Dicuri Komplotan Rayap Besi
Heboh Pabrik Narkoba di Apartemen Ancol, BNN Buru 3 WNA China
