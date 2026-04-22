HOME NEWS NASIONAL

Kabar Baik untuk Kpopers! Prabowo Ingin Tingkatkan Jumlah Konser K-Pop di Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |12:31 WIB
JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto ingin meningkatkan jumlah konser K-Pop di Indonesia. Informasi ini diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono terkait rencana yang dimaksudkan untuk para pecinta K-Pop di Tanah Air.

"Dan kemarin juga dalam sebuah percakapan disampaikan kepada, ini khusus untuk penggemar K-Pop, Bapak Presiden berencana untuk meningkatkan jumlah konser bagi para pecinta K-Pop," kata Sugiono dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Sugiono mengaku baru mengetahui bahwa terdapat warga negara Indonesia (WNI) yang juga menjadi anggota K-Pop di Korea Selatan.

"Karena ternyata ada juga, saya juga baru tahu Pak KSP, personel dari grup-grup di sana itu juga ada orang Indonesia yang menjadi personelnya. Forgive my ignorance, Bapak Ibu sekalian," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sugiono juga mengungkap, Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan dan Jepang pada akhir Maret lalu.

Dia menegaskan, setiap kunjungan Kepala Negara ke negara sahabat sebagai upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Prabowo Targetkan Bangun PLTS 17 Gigawatt Tahun Ini
Survei Index Politica Ungkap 70,77 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo
Prabowo Panggil Dudung ke Istana Bahas Isu Geopolitik-Pertahanan
Momen Prabowo Hadiri Syukuran Ulang Tahun ke-67 Titiek Soeharto, Dapat Potongan Tumpeng
Prabowo Panggil Menteri KKP-Mendiktisaintek ke Istana Siang Ini, Bahas Apa?
Momen Prabowo Sidak Gudang Bulog Danurejo Magelang Pastikan Stok Beras Aman
