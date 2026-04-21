Prabowo Targetkan Bangun PLTS 17 Gigawatt Tahun Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |20:07 WIB
Presiden Prabowo Subianto (Foto; Dok Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan realisasi program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Brian menyampaikan, Presiden secara khusus meminta agar implementasi program tersebut dipercepat, terutama dalam menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel. “Bapak Presiden menanyakan perkembangannya dan meminta agar itu dipercepat, terutama untuk yang diesel,” jelas Brian usai pertemuan.

Menurutnya, pemerintah pada tahun ini secara optimistis menargetkan penambahan 17 gigawatt energi terbarukan melalui PLTS secara nasional. Target tersebut mencakup peningkatan kapasitas PLTS sekaligus pengurangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

“Ditargetkan tahun ini 10 gigawatt dari pembangkit diesel bisa dikurangi, kemudian yang lainnya juga akan ditambah kira-kira sampai 7 gigawatt,” tuturnya.

“Untuk saat ini, dari perhitungan yang dilakukan bersama Kementerian ESDM, PLN, Danantara, dan beberapa ahli dari perguruan tinggi, kira-kira 17 gigawatt bisa dilakukan instalasi PLTS,” sambungnya.

Terkait pelaksanaan teknis dan penentuan lokasi pembangunan PLTS, Brian menuturkan hal tersebut akan dilakukan oleh PLN sebagai implementator utama program.

“Lokasi nanti semuanya dari PLN sebagai implementator dari program tersebut,” imbuhnya.

(Arief Setyadi )

Survei Index Politica Ungkap 70,77 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo
Prabowo Panggil Dudung ke Istana Bahas Isu Geopolitik-Pertahanan
Momen Prabowo Hadiri Syukuran Ulang Tahun ke-67 Titiek Soeharto, Dapat Potongan Tumpeng
Prabowo Panggil Menteri KKP-Mendiktisaintek ke Istana Siang Ini, Bahas Apa?
Momen Prabowo Sidak Gudang Bulog Danurejo Magelang Pastikan Stok Beras Aman
Pesan Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD: Parpol Boleh Beda, tapi Harus Cinta Tanah Air
