Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TNI Kerahkan 113 Ribu Prajurit 3 Matra Bantu Polri Amankan Nataru

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |07:11 WIB
TNI Kerahkan 113 Ribu Prajurit 3 Matra Bantu Polri Amankan Nataru
TNI (Foto: Dok OKezone)
A
A
A

JAKARTA – TNI menyiapkan lebih dari 113 ribu prajurit yang berasal dari tiga matra untuk mendukung Polri dalam pengamanan momen libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

“TNI menyiapkan lebih dari 113.000 prajurit dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU untuk mendukung pengamanan Nataru dalam perbantuan kepada Polri,” kata Kapuspen Mabes TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, dikutip Jumat (19/12/2025).

Freddy menjelaskan, jumlah personel tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kerawanan di masing-masing wilayah.

“Pengamanan difokuskan pada tempat ibadah, objek vital dan strategis, pusat keramaian, serta jalur transportasi darat, laut, dan udara, guna menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama Nataru,” ujarnya.

Ia menyampaikan para prajurit juga disiapkan untuk mengantisipasi potensi bencana di tengah cuaca ekstrem yang berlangsung selama periode pergantian tahun.

“Sejalan dengan prediksi BMKG, TNI juga menyiagakan prajurit untuk antisipasi dan penanganan bencana, termasuk banjir, longsor, dan cuaca ekstrem, melalui koordinasi dengan instansi terkait,” ungkapnya.

Ia memastikan seluruh satuan TNI di daerah dalam kondisi siap operasional, meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor agar dapat merespons cepat setiap perkembangan situasi selama Nataru.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
polri tni Nataru
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3190109/polri-s8yJ_large.jpg
Jelang Nataru, Polisi Antisipasi Kriminalitas dan Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190077/polri-PLq8_large.jpg
Polri Siapkan Contraflow dan One Way saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190068/polri-Xwbc_large.jpg
Kapolri Hadiri Rakor Lintas Sektoral, Sinergisitas Stakeholder Kunci Pelayanan Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188658/mudik-l6Ms_large.jpg
Menhub Prediksi 119 Juta Orang Bepergian saat Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186451/polda_metro_jaya-XAbs_large.jpg
Apel Pam Swakarsa, Kapolda Metro Ajak Satpam-Satkamling Jaga Jakarta Jelang Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186341/dpr_ri-NF80_large.jpg
Jelang Nataru, DPR Minta Pengamanan Depot BBM Diperketat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement