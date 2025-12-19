TNI Kerahkan 113 Ribu Prajurit 3 Matra Bantu Polri Amankan Nataru

JAKARTA – TNI menyiapkan lebih dari 113 ribu prajurit yang berasal dari tiga matra untuk mendukung Polri dalam pengamanan momen libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

“TNI menyiapkan lebih dari 113.000 prajurit dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU untuk mendukung pengamanan Nataru dalam perbantuan kepada Polri,” kata Kapuspen Mabes TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, dikutip Jumat (19/12/2025).

Freddy menjelaskan, jumlah personel tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kerawanan di masing-masing wilayah.

“Pengamanan difokuskan pada tempat ibadah, objek vital dan strategis, pusat keramaian, serta jalur transportasi darat, laut, dan udara, guna menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama Nataru,” ujarnya.

Ia menyampaikan para prajurit juga disiapkan untuk mengantisipasi potensi bencana di tengah cuaca ekstrem yang berlangsung selama periode pergantian tahun.

“Sejalan dengan prediksi BMKG, TNI juga menyiagakan prajurit untuk antisipasi dan penanganan bencana, termasuk banjir, longsor, dan cuaca ekstrem, melalui koordinasi dengan instansi terkait,” ungkapnya.

Ia memastikan seluruh satuan TNI di daerah dalam kondisi siap operasional, meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor agar dapat merespons cepat setiap perkembangan situasi selama Nataru.

(Arief Setyadi )