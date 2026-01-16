Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Panjang Isra Mikraj, Polisi Lakukan Rekayasa Lalin di Puncak Bogor

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |15:09 WIB
Libur Panjang Isra Mikraj, Polisi Lakukan Rekayasa Lalin di Puncak Bogor
Puncak Bogor (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat terkait dengan momentum libur panjang atau long weekend Isra Mikraj. 

Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Rizky Guntama menjelaskan, rekayasa lalin dimulai sejak Kamis, 15 Januari 2026 hingga Minggu 18 Januari 2026. 

"Pelaksanaannya dari hari Kamis pukul 17.00 WIB sampai nanti hari Minggu jam 10.00 WIB," kata Rizky kepada awak media, Jumat (16/1/2026).

Adapun kebijakan itu di antaranya ada ganjil-genap atau gage. Hal itu untuk menghindari terjadinya kemacetan di lokasi Puncak. 

"Untuk antisipasi libur panjang Isra Mikraj," ujarnya.

 

