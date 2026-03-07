Catat, Ini Rekayasa Lalin Bundaran HI-Monas saat Festival Nyepi 2026 Besok

JAKARTA – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas sehubungan dengan adanya kegiatan Festival Nyepi 2026 di kawasan Bundaran HI hingga Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu 8 Maret 2026 besok.

“Pada Minggu (8/3/2026) akan dilaksanakan kegiatan Festival Nyepi 2026 di kawasan Bundaran HI sampai Monas, Jakarta Pusat. Selama kegiatan berlangsung, Dishub DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi tersebut," demikian keterangan yang disampaikan akun Instagram Dishub DKI, Sabtu (7/3/2026).

Berikut rute dan rekayasa lalu lintas selama Festival Nyepi 2026 besok:

Start: Jalan Silang Medan Merdeka Daya Barat (Pintu Monas sisi Barat Daya).

Lintasan 1: Jalan M.H. Thamrin sisi Timur (segmen Simpang Patung Kuda hingga Bundaran HI).