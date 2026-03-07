Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Catat, Ini Rekayasa Lalin Bundaran HI-Monas saat Festival Nyepi 2026 Besok

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |19:33 WIB
Catat, Ini Rekayasa Lalin Bundaran HI-Monas saat Festival Nyepi 2026 Besok
Ilustrasi rekayasa lalin (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas sehubungan dengan adanya kegiatan Festival Nyepi 2026 di kawasan Bundaran HI hingga Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu 8 Maret 2026 besok.

“Pada Minggu (8/3/2026) akan dilaksanakan kegiatan Festival Nyepi 2026 di kawasan Bundaran HI sampai Monas, Jakarta Pusat. Selama kegiatan berlangsung, Dishub DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi tersebut," demikian keterangan yang disampaikan akun Instagram Dishub DKI, Sabtu (7/3/2026).

Berikut rute dan rekayasa lalu lintas selama Festival Nyepi 2026 besok:

Start: Jalan Silang Medan Merdeka Daya Barat (Pintu Monas sisi Barat Daya).

Lintasan 1: Jalan M.H. Thamrin sisi Timur (segmen Simpang Patung Kuda hingga Bundaran HI).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3205028/menag-254Q_large.jpg
Bentrok Nyepi, Takbiran di Bali Tak Boleh Pakai Pengeras Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/338/2981945/109-ribu-kendaraan-tinggalkan-jakarta-lewat-gt-cikatama-selama-libur-hari-raya-nyepi-Eg2jS4U94p.jpg
109 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta Lewat GT Cikatama selama Libur Hari Raya Nyepi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/338/2981930/h-1-ramadhan-ragunan-diserbu-ribuan-pengunjung-Cb4VzAnLTx.jpg
H-1 Ramadhan, Ragunan Diserbu Ribuan Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/337/2981898/tradisi-ogoh-ogoh-sambut-perayaan-nyepi-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-DWn0Woqmuj.JPG
Tradisi Ogoh-Ogoh Sambut Perayaan Nyepi, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/337/2981814/1-642-narapidana-dapat-remisi-nyepi-2024-6-orang-langsung-bebas-bOaSzp0V0M.jpg
1.642 Narapidana Dapat Remisi Nyepi 2024, 6 Orang Langsung Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/244/2878800/kasus-pelanggaran-saat-perayaan-nyepi-berlanjut-bendesa-sumberklampok-diperiksa-polisi-UwxuNONALl.JPG
Kasus Pelanggaran saat Perayaan Nyepi Berlanjut, Bendesa Sumberklampok Diperiksa Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement