Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komisi Percepatan Reformasi Polri Didorong Bentuk Badan Pengawas Eksternal Independen

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |15:01 WIB
Komisi Percepatan Reformasi Polri Didorong Bentuk Badan Pengawas Eksternal Independen
Manager Hukum dan Pembelaan WALHI Nasional, Teo Reffelsen/Foto: Felldy Utama-Okezone
A
A
A

JAKARTA – Komisi Percepatan Reformasi Polri didorong menghasilkan sebuah keputusan dengan membentuk badan pengawas eksternal Kepolisian yang independen. Usulan ini disampaikan Manager Hukum dan Pembelaan WALHI Nasional, Teo Reffelsen, dalam audiensi yang digelar Komisi Percepatan Reformasi Polri bersama sejumlah aktivis lingkungan.

"Kita juga meminta supaya tim percepatan reformasi polisi ini juga tidak hanya mereformasi polisi secara institusional, tapi juga menyiapkan satu badan pengawas eksternal yang independen, imparsial, dan tidak diisi oleh anasir-anasir kepolisian," kata Teo usai audiensi di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Ia berharap, badan baru bentukan Tim Reformasi Polri ini dapat melakukan pengawasan baik untuk Kepolisian di pusat hingga daerah.

"Sehingga kemudian badan pengawas eksternal inilah nanti diberikan kewenangan yang kuat untuk mengawasi polisi, kemudian juga diberikan struktur-struktur sampai ke daerah-daerah dan diberikan anggaran yang kuat supaya kemudian ke depan pengawasan polisi jadi lebih efektif dan berkeadilan," ujarnya.

Poin lain yang disampaikan adalah meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri merekomendasikan adanya kebijakan untuk mengevaluasi dan melakukan moratorium terhadap seluruh aktivitas satuan-satuan polisi yang melakukan pengamanan-pengamanan di perusahaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186029/rudi-1lUi_large.jpg
Polri Undang Kapolsek Viral, Wakapolri: Pola Kepemimpinan Melayani Jadi Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185748/reformasi_polri-xLPY_large.jpg
Jimly Targetkan Kebijakan Reformasi Polri Rampung Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185489/polri-Ginq_large.jpg
Kapolda-Kapolres se-Indonesia Kumpul di Brimob Bogor, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185270/viral-WOfI_large.jpg
Hari Kelima Ops Zebra, Korlantas Fokus Sikat Balap Liar hingga Lindungi Pejalan Kaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184981/polri-N5Y1_large.jpg
Kapolri Instruksikan Polda DIY Beri Pelayanan Baik ke Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184971/relawan_prabowo-7c94_large.jpg
Soal Putusan MK, Polisi Dinilai Harus Posisikan Diri sebagai Penjaga Keamanan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement